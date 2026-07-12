Alle 10.30 di ieri si è svolta la trentaduesima edizione del Miglio del Passetto, una gara di nuoto in acque libere di 1852 metri. Il percorso si snoda nel tratto di mare davanti all’ascensore, con acqua limpida e leggermente increspata dal vento. Atleti provenienti da diverse regioni italiane hanno partecipato alla competizione, che si è svolta sotto un cielo soleggiato. La vittoria è andata a un nuotatore con il nome di battesimo Bonvini.

Sole, acqua fredda e limpida, appena increspata dal vento e da onda leggera: ieri mattina con partenza alle 10.30 circa è andata in scena la trentaduesima edizione del Miglio del Passetto, 1852 metri di nuoto in acque libere lungo il percorso disposto a quadrilatero nel tratto di mare davanti all’ascensore. Tanti i partecipanti anconetani e marchigiani, tanti anche quelli da fuori regione, dalla Romagna, dall’Umbria, dal Lazio, qualcuno anche da più lontano. Una festa del nuoto in acque libere che si replica ogni anno, tra fatica, divertimento e amicizia, organizzata come sempre dal Kòmaros Sub Ancona. Primo assoluto è giunto il nuotatore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Il Miglio lo vince Bonvini. Festa del nuoto al Passetto. In mare atleti da tutta Italia

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