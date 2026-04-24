Nuoto ' Meeting Zenith in onda 2026' | alla Bastia la carica di 120 atleti speciali da tutta la Toscana

Il 19 aprile si è tenuto alla Bastia il meeting denominato “Zenith in onda 2026”, un evento che ha visto la partecipazione di 120 atleti con bisogni speciali provenienti da diverse parti della Toscana. La manifestazione ha coinvolto atleti di varie età in un clima di entusiasmo e cooperazione. L’iniziativa ha avuto luogo presso una struttura locale, attirando pubblico e volontari presenti per supportare le attività sportive.

Il 19 aprile, alla Bastia, si è svolto il “Zenith in onda 2026” con la partecipazione calorosa di 120 atleti speciali provenienti da tutta la Toscana. Questa manifestazione sportiva rappresenta l'incontro più numeroso, nell'ambito del movimento Special Olympics, che promuove inclusione, rispetto.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Raffiche fino a 120 all’ora: Toscana, scatta un’allerta vento su tutta la regioneFirenze, 31 marzo 2026 – Raffiche di vento fino a 60-80 km/h in pianura, fino a 80-100 km/h in collina e su coste e Arcipelago, fino a 100-120 km/h... Terni, primo Meeting nazionale di canottaggio a Piediluco: oltre mille atleti in arrivo. Tutti i ‘big’ alla partenzaIl primo Meeting nazionale di canottaggio (venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo) inaugura il 2026 a Piediluco. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Nuoto, 'Meeting Zenith in onda 2026': alla Bastia la carica di 120 atleti speciali da tutta la Toscana; Zenith in onda 2026: l’evento al complesso La Bastia. Nuoto, 'Meeting Zenith in onda 2026': alla Bastia la carica di 120 atleti speciali da tutta la ToscanaIl 19 aprile, alla Bastia, si è svolto il Zenith in onda 2026 con la partecipazione calorosa di 120 atleti speciali provenienti da tutta la Toscana. Questa manifestazione sportiva rappresenta l'inco ... livornotoday.it