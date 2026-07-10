Torna anche quest’anno il " Miglio del Passetto ". E’ giunta alla trentaduesima edizione la ormai famosa gara di nuoto in mare, organizzata dal Kòmaros Sub Ancona, inserita nel calendario FIN del campionato italiano di mezzofondo e patrocinata dal Comune di Ancona. La gara di svolgerà domani 11 luglio, nelle acque anconetane, antistanti l’omonima spiaggia, del Passetto. Dal 1993 il Kòmaros Sub è impegnato nella organizzazione della gara di mezzofondo che è stata battezzata "Miglio del Passetto", la gara sorta dalle ceneri di precedenti gare natatorie amatoriali, ha acquisito nuova vita ed inserita nel calendario nazionale della F.I.N. si è conquistata negli anni un successo di partecipazioni oltre ogni più rosea aspettativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Si parla di: Torna il Miglio del Passetto. La Milano-Sanremo dei mari; Nuotatori del Kòmaros Sub Ancona ai Campionati Italiani Master.

Torna il Miglio del Passetto. La Milano-Sanremo dei mariDomani la famosa gara di nuoto organizzata dal Komaros sub Ancona. Percorso di 1852 metri di fronte alla spiaggia anconetana, 200 atleti da tutta Italia. ilrestodelcarlino.it