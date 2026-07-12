Un gruppo di ragazzi ha partecipato a un evento in mare senza barriere, dove hanno nuotato e osservato i delfini. L’attività si è svolta in un ambiente aperto e inclusivo, con l’obiettivo di promuovere l’accessibilità e il rispetto per l’ambiente marino. Durante l’evento, i partecipanti si sono immersi nell’acqua, vivendo un’esperienza condivisa di contatto diretto con la natura.

Il grande abbraccio del mare, la gioia di vedere i delfini, di sentirsi protagonisti di un evento che unisce solidarietà, impegno sociale, per andare oltre le barriere e i luoghi comuni. Una mattina che resterà nei cuori e nell’album fotografico della "Fondazione Ti Amo", l’associazione che ha come missione offrire speranza e supporto concreto alle persone che affrontano malattie rare e a tutti coloro che si trovano in situazione di fragilità. I ragazzi della Fondazione Ti Amo sono stati protagonisti di un’iniziativa davvero indimenticabile trascorsa in mare, realizzata grazie alla collaborazione con la "Fondazione Mare oltre onlus", che ha il volto e il grande cuore di Silvio Nuti capitano del catamarano Elianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mare senza barriere. I ragazzi di Ti amo su Elianto

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