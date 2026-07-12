A Cortona, nel pomeriggio di luglio, una tempesta improvvisa ha provocato grandine, vento e pioggia. La perturbazione ha colto di sorpresa residenti e turisti presenti nelle piazze del borgo etrusco. La violenza del temporale ha causato disagio tra le persone e danni alle strutture all’aperto. Non si registrano feriti, ma il traffico e le attività commerciali sono stati temporaneamente interrotti. La situazione si è poi lentamente normalizzata con la cessazione della perturbazione.

Cronaca di un pomeriggio di paura: una tempesta di acqua, vento e grandine si è abbattuta su Cortona. Un improvviso cambio di scenario ha colto di sorpresa sia i residenti che i numerosi turisti che in quel momento affollavano le storiche piazze del borgo etrusco. Nel giro di pochi minuti, la luce dorata del pomeriggio si è spenta, sostituita da una coltre di nubi nere e minacciose che hanno letteralmente inghiottito la città. Il calo termico è stato repentino da far registrare un crollo di oltre dieci gradi in pochissimo tempo, trasformando l’atmosfera opprimente del luglio in una fredda e sferzante parentesi quasi autunnale. Le prime raffiche di vento hanno sollevato i tavolini dei locali all’aperto, spingendo le persone a cercare rifugio sotto i loggiati e all’interno dei negozi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il luglio che non ti aspetti. Grandine, vento e acqua. Attimi di paura su Cortona

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Under the Deluge: The July 2025 Central Texas Floods, One Year Later | Documentary

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