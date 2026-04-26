MotoGP a Jerez il Marquez che non ti aspetti | vince Alex su Bezzecchi Marc fuori

A Jerez, nella gara di MotoGP, l’esito ha visto il successo di Alex Marquez, che ha battuto Bezzecchi, mentre Marc Marquez si è ritirato dalla corsa. La competizione tra i due fratelli ha lasciato spazio a Bezzecchi, che ha approfittato della situazione per aumentare il suo vantaggio nella classifica piloti. La corsa si è conclusa con una vittoria a sorpresa per Alex Marquez, mentre Marc non ha completato il giro.

Tra i due litiganti il terzo gode. La battaglia per la supremazia nella famiglia Marquez finisce per consentire al terzo incomodo, il portabandiera dell’Aprilia Marco Bezzecchi, di allungare ulteriormente nei confronti di Marc nella classifica piloti. L’incidente che ha costretto al ritiro il campione del mondo nei primi giri del Gran Premio di Spagna è avvenuto subito dopo che il fratello Alex gli aveva scippato la prima posizione. Se il pilota del team Gresini non si è più guardato indietro, doppiando in splendida solitudine la vittoria dell’anno scorso, a ridersela è sicuramente il pilota romagnolo, che allunga nei confronti del campione iberico nella classifica piloti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - MotoGP, a Jerez il Marquez che non ti aspetti: vince Alex su Bezzecchi, Marc fuori Notizie correlate MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez domina, Bezzecchi allunga in classifica. Fuori Marc Marquez e BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 14. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Jerez; MotoGp, si corre in Spagna: dalle qualifiche alla gara, orario e dove vedere (in chiaro) Gp Jerez; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP Spagna 2026: cosa aspettarsi dal weekend che può cambiare la stagione. MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro ... fanpage.it MotoGP, a Jerez il Marquez che non ti aspetti: vince Alex su Bezzecchi, Marc fuoriIl campione del mondo cade nei primi giri del Gp di Spagna, aprendo la porta al fratello minore che doppia la vittoria del 2025. Il secondo posto consente al pilota Aprilia di allungare nel mondiale p ... ilgiornale.it MotoGp: Spagna; spettacolare caduta di Marc Marquez, lo spagnolo illeso. Gara finita per il campione del mondo della Ducati ufficiale #ANSA - facebook.com facebook Giornata da dimenticare per Marc Marquez e Pecco Bagnaia, entrambi costretti al ritiro: il primo a seguito di una caduta, il secondo a causa di un problema tecnico #CorrieredelloSport #Bagnaia #MOTOGP #AlexMarquez x.com