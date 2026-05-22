Acqua con chiodi di garofano | dalla digestione alla glicemia i benefici che non ti aspetti

Un rimedio casalingo sta guadagnando popolarità grazie alla sua capacità di migliorare l'idratazione e apportare benefici alla salute. Si tratta di un’acqua aromatizzata con chiodi di garofano, una spezia nota per le sue proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie. Questa bevanda viene spesso utilizzata per favorire la digestione e stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue. Non sono state riscontrate controindicazioni ufficiali, ma gli studi scientifici sono ancora in corso per confermare le sue potenzialità.

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I chiodi di garofano sono una spezia usata da tempo in cucina e che ultimamente sta ricevendo attenzioni ulteriori per le sue proprietà nutrizionali. Ricchi di composti antiossidanti e sostanze aromatiche, vengono spesso utilizzati in infusi e bevande tradizionali, soprattutto nei rimedi della medicina tradizionale cinese e dell'ayurvedica. Negli ultimi anni si sta diffondendo l'uso dei chiodi di garofano in infusione nell'acqua per prepararne una bevanda aromatizza. Alcune ricerche suggeriscono che questa bevanda possa contribuire al benessere digestivo, al controllo della glicemia e alla protezione dell'organismo dallo stress ossidativo, non ci sono però ancora delle certezze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Acqua con chiodi di garofano: dalla digestione alla glicemia, i benefici che non ti aspetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MASTICA 2 CHIODI DI GAROFANO AL GIORNO! COSA SUCCEDE AL TUO CORPO Sullo stesso argomento Acqua calda o acqua fredda, quale fa meglio alla digestione?Di recente, qualcuno su TikTok ti ha suggerito di adottare qualche rimedio per la salute derivante dall'antica saggezza cinese? Forse ti hanno... Dalla parte giusta della Storia: l’Europa che non ti aspettiCharlemagne è lo pseudonimo di una famosa rubrica dell’Economist che ogni settimana si diverte, con piglio europeista, a demolire l’Europa non per... Acqua con chiodi di garofano: dalla digestione alla glicemia, i benefici che non ti aspettiUna combinazione sorprendente che favorisce l'idratazione e sfrutta le proprietà della spezia per sostenere il metabolismo ... msn.com Tisane calde per l’inverno: quali scegliere e perchéCannella e chiodi di garofano. Ingredienti: 10-12 chiodi di garofano, 1 stecca di cannella. Mettete a bollire mezzo litro d’acqua con i chiodi di garofano e la stecca di cannella tritata ... iodonna.it