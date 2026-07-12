Il mercato del lavoro presenta ancora un alto livello di occupazione, ma con molte contraddizioni. Molti lavoratori sono impiegati in contratti temporanei o a tempo determinato, spesso senza garanzie. Le donne incontrano maggiori difficoltà a trovare stabilità, e alcune industrie mostrano segni di crisi, con riduzioni di personale e contratti più precari. La presenza di discriminazioni di genere si manifesta anche nelle condizioni di lavoro.

Un mercato del lavoro con livelli occupazionali ancora elevati, ma segnato da precarietà diffusa, disuguaglianze di genere e segnali di sofferenza in alcuni comparti produttivi. È il quadro che emerge dal report dell’Ufficio studi della Uil. Il dato più significativo riguarda il peso dei contratti temporanei nel circondario: nel periodo gennaio-settembre 2025 l’83,2% delle nuove assunzioni è avvenuto con forme contrattuali a termine. Particolarmente esposta la fascia più giovane. Se il 45,3% dei nuovi contratti riguarda persone fino a 34 anni, questa stessa fascia d’età rappresenta il 43,6% delle cessazioni complessive. Il report evidenzia anche il persistente divario tra uomini e donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il lavoro c’è, ma è precario e ‘maschilista’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rider e algoritmi, lavoro precario e nuove regole - Agorà 29/04/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il lavoro c’è ma è sempre più precario: gli occupati sono oltre quota 150mila ma crescono solo i contratti a termine

Federico Russo: «I Cesaroni non hanno tolto nulla alla mia adolescenza: ho vissuto sereno. Otre a recitare, lavoro come commesso nel negozio di scarpe di un amico: questo lavoro è precario, ma se lo scegli lo sai»L'attore noto per il ruolo nella serie televisiva ha partecipato alla terza edizione dell’On Air Festival a Palermo, dove ha parlato della sua...

Temi più discussi: Il lavoro c’è, ma è precario e ‘maschilista’; Dossier Avs-Si e Ugs Abruzzo sul lavoro stagionale: Boom di assunzioni, ma il lavoro resta precario; La Cisl sulla Magnifica Humanitas: tutelare i contratti di lavoro e lòa dignità; Giustizia mantovana, organici svuotati e precari dispersi: così gli uffici rischiano il collasso.

Cara @m_hunziker , il problema non è la follia. È il conto corrente. Michelle Hunziker sostiene che si fanno meno figli perché c'è troppo pessimismo e poca follia. Che romantico. Quasi poetico. Peccato che la poesia abbia il brutto vizio di scontrarsi con la realt x.com

Il lavoro c’è, ma è precario e ‘maschilista’Un mercato del lavoro con livelli occupazionali ancora elevati, ma segnato da precarietà diffusa, disuguaglianze di genere e segnali ... ilrestodelcarlino.it

Il lavoro c’è ma è sempre più precario: gli occupati sono oltre quota 150mila ma crescono solo i contratti a termineArezzo, 15 maggio 2026 – Il quadro è di stabilità complessiva ma con profonde differenze tra settori economici. La Camera di commercio scatta la fotografia dello stato di lavoro e occupazione della ... lanazione.it