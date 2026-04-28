L'attore noto per il ruolo nella serie televisiva ha partecipato alla terza edizione dell’On Air Festival a Palermo, dove ha parlato della sua esperienza personale. Ha affermato di aver vissuto con serenità l’adolescenza, nonostante la notorietà derivata dal ruolo interpretato. Oltre alla recitazione, svolge anche un lavoro come commesso in un negozio di scarpe di un amico, lavoro che definisce precario ma scelto consapevolmente.

Da lui, racconta Federico Russo, ha imparato soprattutto il mestiere dell'attore: «Quello che mi ha lasciato all’epoca, più di tutto, è stata una grande scuola di set: luci, camere, posizioni, il segno da rispettare. E poi il suo modo di recitare, sempre molto naturale, molto terra terra, per dirla in un modo un po’ romano». Centrale per lui è rimasto però anche il rapporto con il pubblico: «Forse la cosa che porto con me di più è proprio il calore della gente: cercare di mantenere sempre quel senso di famiglia anche con i fan. Dopo la serie e altri progetti ho sempre cercato di essere rispettoso e caloroso con tutti, perché è una fortuna ricevere questo affetto», commenta ancora Federico Russo che, dopo aver recitato anche in serie di successo come Alex & Co.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federico Russo: «I Cesaroni non hanno tolto nulla alla mia adolescenza: ho vissuto sereno. Otre a recitare, lavoro come commesso nel negozio di scarpe di un amico: questo lavoro è precario, ma se lo scegli lo sai»

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