Nel territorio si registrano oltre 150.000 persone occupate, ma la maggior parte dei nuovi contratti sono a termine. La situazione lavorativa appare stabile, anche se ci sono differenze evidenti tra i vari settori economici. I dati indicano che, nonostante la presenza di occupazione, la forma più diffusa di contratto rimane quella a breve termine, evidenziando una crescente precarietà nel mercato del lavoro locale. La distribuzione occupazionale varia significativamente tra le diverse attività economiche.

Arezzo, 15 maggio 2026 – Il quadro è di stabilità complessiva ma con profonde differenze tra settori economici. La Camera di commerci o scatta la fotografia dello stato di lavoro e occupazione della provincia. Un’analisi che si basa sui dati dell’ultima indagine Istat. L’anno scorso nella provincia erano presenti 151mila occupati, per l ’82,3% dipendenti. N egli ultimi sei anni le posizioni lavorative sono aumentate di 6.000 unità, anche se nell’ultimo anno si è registrata una stabilità. Ma non tutti i settori viaggiano alla stessa velocità. Gli autonomi nell’ultimo anno hanno accusato una flessione del 7% (-24,5 sul 2019), mentre per i dipendenti si registra un aumento dell’1,8% sul 2024 e dell’13,3% sul 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lavoro c’è ma è sempre più precario: gli occupati sono oltre quota 150mila ma crescono solo i contratti a termine

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perché il DECRETO LAVORO non risolve niente | la realtà dei numeri

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Silvia Seren Rosso (@silviettasr) / Posts / X x.com

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