Durante la partita tra Norvegia e Inghilterra, il primo gol segnato da Bellingham ha suscitato polemiche. La palla sembra aver toccato la telecamera 'Spidercam' prima di entrare in rete, secondo alcune immagini mostrate dalla FIFA. Il gol è avvenuto dopo un rinvio del portiere, che ha portato a discussioni sulla validità del gol e sull’eventuale interferenza con le apparecchiature di ripresa.

Il primo gol di Bellingham in Norvegia-Inghilterra diventa un caso: proteste per il possibile impatto del pallone sulla 'Spidercam' dopo il rinvio del portiere. Ma la FIFA chiarisce tutto mostrando un video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Proteste norvegesi sul primo gol di Bellingham: “Il pallone ha toccato il cavo della telecamera”Durante la partita, le proteste sono scoppiate subito dopo il primo gol di Bellingham, segnato alla fine del primo tempo.

Temi più discussi: Il gol di Bellingham diventa un caso, la palla sembra colpire la telecamera: la FIFA mostra un video; Nel Mondiale dei 9 brilla un 10: Bellingham è l'anima dell'Inghilterra; Bellingham e Kane eliminano il Messico, l'Inghilterra vola ai quarti; Norvegia-Inghilterra, il gol di Bellingham e il cavo della telecamera.

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