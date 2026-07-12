Durante i quarti di finale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Norvegia, Jude Bellingham ha segnato un gol che ha generato polemiche. La FIFA ha rilasciato un chiarimento ufficiale riguardo alla validità della rete, senza apportare modifiche alla decisione originale. La discussione riguarda il momento del tocco e la posizione dei giocatori, ma la rete è stata confermata come valida. La partita si è conclusa con il risultato che ha portato all’eliminazione della squadra norvegese.

Inghilterra-Norvegia, il gol di Bellingham scatena un caso senza precedenti. Il pareggio segnato da Jude Bellingham nei quarti di finale tra Inghilterra e Norvegia ai Mondiali 2026 continua ad alimentare polemiche. Non è la rete in sé ad aver acceso il dibattito, ma quanto accaduto pochi istanti prima dell’azione decisiva: secondo numerosi replay televisivi, il pallone avrebbe sfiorato o colpito la telecamera sospesa sopra il terreno di gioco, un dettaglio che, se confermato, avrebbe potuto cambiare completamente l’esito dell’azione. L’episodio è diventato in poche ore uno dei casi arbitrali più discussi del Mondiale, tanto da costringere la FIFA a intervenire con una spiegazione ufficiale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gol di Bellingham nella bufera: il dettaglio che ha fatto esplodere il caso e il chiarimento della FIFA

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Bellingham shines on the big stage again for England!

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2 - Con le doppiette contro Messico e Norvegia, Jude #Bellingham è diventato il primo giocatore a segnare due o più gol in due partite consecutive nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale FIFA dai tempi di Maradona nel 1986 (due vs Inghilterra e Belgi x.com

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