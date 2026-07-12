A 25 anni, uno chef ha ottenuto una stella Michelin, passando da essere considerato un giovane spericolato a un talento riconosciuto. In un’intervista ha detto di aver scelto la famiglia e la cucina, invece di passare la vita in un ristorante. Nato nel 1986 in provincia di Vicenza, fa parte di una dinastia di cuochi: il nonno era maggiordomo e il padre gestisce ancora oggi la trattoria di famiglia.

Lorenzo Cogo nasce nel 1986 a Thiene, in provincia di Vicenza, terza generazione di una dinastia di cuochi: il nonno faceva il maggiordomo per una famiglia nobile della zona, il padre gestisce ancora oggi la trattoria di famiglia. Dopo la scuola alberghiera, Cogo non resta certo fermo. Parte per l’Australia, dove lavora al Vue de Monde di Melbourne con Shannon Bennett e poi al Marque di Sydney con Mark Best. Da lì il salto in Inghilterra, al leggendario Fat Duck di Heston Blumenthal, e poi in Giappone, dove affina la tecnica al fianco dello chef Seiji Yamamoto. Il percorso prosegue nei Paesi Baschi, all’Asador Etxebarri di Victor Arguinzoniz — dove scopre la sua passione per la cottura alla brace — fino all’ultima tappa: il Noma di Copenaghen, allora già considerato tra i migliori ristoranti al mondo, sotto la guida di René Redzepi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il giorno prima ero un giovane matto, il giorno dopo un genio della cucina italiana con 1 stella Michelin a 25 anni. Non volevo passare la vita chiuso in un ristorante, ho scelto la famiglia”: parla chef Lorenzo Cogo

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