Dimartino | Non volevo passare la vita a inseguire la hit Dopo Sanremo ero diventato un meme
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Si chiama "L'improbabile piena dell'Oreto" il nuovo album di Dimartino, uno dei cantautori più sensibili e talentuosi che abbiamo in Italia. Dopo il successo sanremese con Colapesce torna da solista e dice di non voler essere un artista da hit: "Eravamo meme che camminavano".🔗 Leggi su Fanpage.it
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