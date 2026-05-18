IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana

Sabato 23 e domenica 24 maggio, in piazza Damiano Sauli nella Garbatella, si terrà la tappa romana della nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana, organizzato dalla Fondazione Treccani Cultura. L’evento prevede una serie di appuntamenti e incontri dedicati alla lingua italiana, con partecipanti e relatori che si susseguiranno nel fine settimana. La manifestazione si svolgerà all’aperto, coinvolgendo il pubblico in attività legate alla cultura e alle parole.

Sabato 23 e domenica 24 maggio, in piazza Damiano Sauli, nel cuore della Garbatella, si svolgerà la tappa romana della, ideato da Fondazione Treccani Cultura.La parola chiave scelta quest'anno è “dialogo” e richiama la necessità di costruire. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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