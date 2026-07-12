Cinquant’anni fa, la nube di diossina proveniva anche da aree al di fuori di Seveso, coinvolgendo località come Desio, Cesano Maderno e Meda. Durante una cerimonia commemorativa, sono stati sollevati dubbi sulla esclusione di alcune zone dalla discussione pubblica, nonostante i residui di diossina siano stati rilevati anche in queste aree. La discussione si è concentrata sulla provenienza della sostanza e sulla comunicazione ufficiale riguardo all’incidente.

Cesano Maderno (Monza e Brianza) – Seveso, Desio, Cesano Maderno, Meda: la diossina 50 anni fa non si è fermata al confine di un solo paese. È ciò che cerca di spiegare il sindaco di Cesano Gianpiero Bocca, che venerdì, fascia tricolore sul petto, ha partecipato con gli altri colleghi brianzoli alla celebrazione con il presidente della Repubblica sotto la tensostruttura allestita al Bosco delle Querce. All’indomani, però, non nasconde il suo disappunto. Sindaco, c’è qualcosa che non ha funzionato nell’organizzazione del cinquantesimo? “Il disastro dell’Icmesa è uno degli eventi più importanti nella storia delle nostre comunità. Eppure non c’è stata la volontà di lavorare insieme per ricordare, con un palinsesto unico, quanto è avvenuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il disastro della diossina, polemica dopo la cerimonia: “Esclusi da Seveso, ma la nube arrivò anche da noi"

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