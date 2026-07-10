Il 50° anniversario del disastro di Seveso è stato commemorato con una cerimonia al Bosco delle Querce, alla quale ha partecipato il presidente della Repubblica. L’evento ricorda il rilascio di una nube di diossina proveniente da uno stabilimento industriale, che nel 1973 contaminò l’area della Brianza. La giornata è dedicata a ricordare quell’incidente che provocò danni ambientali e sanitari alla comunità locale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Seveso, per partecipare alla cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento Icmesa che provocò la dispersione di una nube tossica di diossina nella città della Brianza. Presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia Gilberto Pichetto Fratin e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Il Capo dello Stato ha preso parte alla cerimonia al “Bosco delle Querce”, il parco protetto regionale nato sopra i terreni bonificati dopo l’incidente, nell’area del “Grande pioppo”, l’unica pianta sopravvissuta alle operazioni di bonifica e oggi inserita nel registro degli alberi monumentali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Seveso, 50 anni fa la nube di diossina: Mattarella alla cerimonia al Bosco delle Querce

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Seveso, il presidente Mattarella alla cerimonia dei 50 anni dal disastro dell'Icmesa

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