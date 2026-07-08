Seveso il disastro della diossina 50 anni fa e lo scoop sulle donne in gravidanza sfollate | La nube tossica il silenzio dei dirigenti l' evacuazione in ritardo
Cinquant’anni fa, un incidente industriale in un’azienda chimica causò la fuoriuscita di una nube tossica che coinvolse molte donne in gravidanza sfollate. I dirigenti non informarono tempestivamente sulla natura del pericolo e l’evacuazione fu in ritardo rispetto alle necessità. La nube tossica provocò conseguenze sulla popolazione e rimane uno degli episodi più gravi nella storia ambientale e industriale del paese.
Noi c’eravamo. L’età, la professione e la «testimonianza» diretta di chi scrive queste note, può rievocare, a distanza di cinquant’anni, quei giorni terribili della «nube tossica» dell’Icmesa: disastro industriale, ambientale e umano, che ha segnato la storia del nostro Paese. Forse dimenticato dagli anziani, sconosciuto ai giovani. Le tracce dell’inquinamento sono state rimosse e, oggi, nel cuore della Brianza urbanizzata, tra i comuni di Seveso e Meda, si trova il Parco Naturale Bosco delle Querce. Frutto di un importante progetto di forestazione, occupa 43 ettari ed è un’area protetta regionale riconosciuta. Il Parco viene raccontato come un ambiente «naturale vivo e pieno di biodiversità». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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