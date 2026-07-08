Cinquant’anni fa, un incidente industriale in un’azienda chimica causò la fuoriuscita di una nube tossica che coinvolse molte donne in gravidanza sfollate. I dirigenti non informarono tempestivamente sulla natura del pericolo e l’evacuazione fu in ritardo rispetto alle necessità. La nube tossica provocò conseguenze sulla popolazione e rimane uno degli episodi più gravi nella storia ambientale e industriale del paese.

Noi c’eravamo. L’età, la professione e la «testimonianza» diretta di chi scrive queste note, può rievocare, a distanza di cinquant’anni, quei giorni terribili della «nube tossica» dell’Icmesa: disastro industriale, ambientale e umano, che ha segnato la storia del nostro Paese. Forse dimenticato dagli anziani, sconosciuto ai giovani. Le tracce dell’inquinamento sono state rimosse e, oggi, nel cuore della Brianza urbanizzata, tra i comuni di Seveso e Meda, si trova il Parco Naturale Bosco delle Querce. Frutto di un importante progetto di forestazione, occupa 43 ettari ed è un’area protetta regionale riconosciuta. Il Parco viene raccontato come un ambiente «naturale vivo e pieno di biodiversità». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Seveso, il disastro della diossina 50 anni fa e lo scoop sulle donne in gravidanza sfollate: «La nube tossica, il silenzio dei dirigenti, l'evacuazione in ritardo»

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50° della Diossina, a Meda il muro ex Icmesa: simbolo della storia o rudere dimenticato

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