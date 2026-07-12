Il concerto all’alba di Cosmo ha fatto il pieno al Parco di Ponente

Notizia in breve

Il concerto all’alba di Cosmo si è svolto nel Parco di Ponente di Cesenatico, attirando un pubblico numeroso. Dopo il successo della Notte Rosa con Dargen D’Amico, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 3.000 persone. La manifestazione si è conclusa nelle prime ore del mattino, con un afflusso di pubblico che ha superato le aspettative. La partecipazione generale ha confermato l’interesse per grandi eventi musicali nella zona.