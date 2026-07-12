Il concerto all’alba di Cosmo ha fatto il pieno al Parco di Ponente
Il concerto all’alba di Cosmo si è svolto nel Parco di Ponente di Cesenatico, attirando un pubblico numeroso. Dopo il successo della Notte Rosa con Dargen D’Amico, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 3.000 persone. La manifestazione si è conclusa nelle prime ore del mattino, con un afflusso di pubblico che ha superato le aspettative. La partecipazione generale ha confermato l’interesse per grandi eventi musicali nella zona.
I grandi concerti riscuotono consensi e portano il grande pubblico a Cesenatico. Dopo il successo della Notte Rosa con Dargen D’Amico, il concerto all’alba di Cosmo ha radunato oltre 3.500 persone al Parco di Ponente per una data unica in tutta la riviera romagnola. Al Teatro all’Aperto di Largo Cappuccini ha fatto registrare il tutto esaurito Mattia Labadessa e si va verso il sold out anche per il live di Patty Pravo in cartellone il 24 luglio, quando la grande artista presenterà il suo "Opera Tour", alternando nuovi brani ai grandi classici della sua carriera. Il ritorno della grande musica allo stadio comunale Alfiero Moretti sarà invece affidato a Alfa, protagonista in concerto il 15 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Domenica 5 luglio si parte all'alba. Ore 6:00, Parco Ponente, Cesenatico: comincia il viaggio di Cosmo (musica) Prima del concerto, scorri il carosello e dai un'occhiata a tutto quello che ti serve sapere. E se hai dubbi, scrivici in DM! Biglietti al link (ulti facebook
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