Il caso di Villa Litta, riguardante l’omicidio di una donna di 67 anni avvenuto nel novembre 2017, non sembra aver trovato ancora una soluzione. La vittima è stata sgozzata con un coltello mentre passeggiava con il suo cane nel parco, e le indagini sono state riaperte lo scorso ottobre. Tuttavia, nonostante l’utilizzo di tecnologie come l’intelligenza artificiale, nessun sospetto è stato identificato o collegato all’evento, portando alla possibilità di un’archiviazione definitiva del procedimento.

Milano – Il cold case di Villa Litta, il feroce omicidio di Marilena Negri, la 67enne uccisa con una coltellata al collo all’alba del 23 novembre 2017 mentre portava a spasso il suo cane Liz al parco, riaperto a ottobre dello scorso anno, è di nuovo destinato all’archiviazione. Lo ha annunciato la Procura, il pm Maurizio Ascione la chiederà al gip che l’aveva già negata una prima volta. Sono state fatte indagini scrupolosissime - stando a quanto ha confermato la Procura - con l’aiuto della nuove tecnologie e soprattutto dell’intelligenza artificiale, ma non c’è stato nessuno dei risultati sperati. Il matching genetico del Dna trovato sulla borsa della vittima comparato con banche dati nazionali ed estere non ha restituito nessuna identità, ora come allora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il giallo di Villa Litta non ha una soluzione: nemmeno l’IA dà un nome al killer Marilena Negri, sgozzata all’alba nel parco

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