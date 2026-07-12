Il Tar ha respinto il ricorso di alcuni residenti contro la pedonalizzazione del Portico d’Ottavia, confermando che Roma Capitale non ha esercitato un eccesso di potere. La decisione ha quindi confermato la validità dell’ordinanza che vieta il traffico veicolare in quella zona. La misura è stata adottata per limitare l’accesso alle auto e favorire la mobilità pedonale. Non sono state riportate altre motivazioni o dettagli sulla sentenza.

Sì alla pedonalizzazione del Portico d’Ottavia perché non c’è «eccesso di potere» da parte di Roma Capitale. Il Tar dà ragione al Comune respingendo integralmente il ricorso con cui l’associazione «Centro Storico per la Mobilità» e 17 residenti contestavano l’approvazione da parte della giunta del Piano particolareggiato del traffico «Centro storico – Ansa barocca» e i quattro progetti di fattibilità tecnico-economica per le pedonalizzazioni di Portico d’Ottavia, Banchi Nuovi, Governo Vecchiopiazza Pasquino e Via Giulia. I ricorrenti avevano provato a smontare il provvedimento del Comune sostenendo la tesi di «presunto difetto di istruttoria e motivazione» con contorno di «eccesso di potere», ma i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso perché «esente da vizi denunciati». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Il Comune vince al Tar, ok alla pedonalizzazione del Portico d’Ottavia: residenti sconfitti

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