Una piccola società familiare ha presentato ricorso contro il Comune riguardo a un progetto eolico nella zona di Montefalcone. Dopo un procedimento giudiziario, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha annullato le decisioni precedenti dell’ente locale. La vicenda riguarda l’installazione di pale eoliche tra i paesaggi rurali della Val Fortore, dove i pali sono visibili lungo le strade della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Viaggiando tra le strade della Val Fortore, tra il verde e i campi coltivati, la prima cosa che si nota sono i pali eolici. Imponenti nelle loro linee essenziali. Sono parte del panorama e, che possano piacere o meno, rappresentano un’opportunità e un’innegabile risorsa. Montefalcone di Val Fortore è uno dei comuni della Campania con la maggior presenza di impianti eolici e di relativa potenza installata. Questi impianti fanno capo, per lo più, a grandi società non locali. Qualcuno è di proprietà dello stesso Comune. Accade che una piccola società del luogo, la Zelcod s.r.l., a partecipazione familiare, decida di installare – su un terreno di proprietà – un piccolo impianto eolico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Eolico a Montefalcone, piccola società familiare fa causa al Comune e vince al TAR

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