Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dal Comune contro l'autorizzazione per la costruzione di un ripetitore telefonico. La decisione è arrivata circa un anno dopo l'avvio del procedimento giudiziario, e ha visto il gestore della telefonia prevalere sulle opposizioni comunali. La sentenza conferma l’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente per l’installazione del ripetitore in questione.

La "battaglia" giudiziaria è stata tutto sommato breve – circa un anno – e anche stavolta a spuntarla è stato un gestore della telefonia. Iliad potrà infatti collocare una stazione radio base sul torrino del vano ascensore di un albergo di Tonfano dopo che il Tar ha accolto il ricorso con cui il gestore, difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, aveva chiesto l’annullamento del diniego del Comune, difeso invece dall’avvocata Luisa Gracili. Non solo: il collegio, presieduto dal giudice Silvia La Guardia, ha condannato l’amministrazione comunale a versare a Iliad le spese di lite, pari a 4mila euro. Il motivo che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ripetitore s’ha da fare. Iliad vince il ricorso al Tar. Condannato il Comune

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