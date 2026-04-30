La Pasticceria Gattullo festeggia 65 anni di attività a Milano. Fondata il 1° maggio 1961 in Piazzale di Porta Lodovica, è uno dei locali storici della città. Nel corso degli anni, ha attirato numerosi clienti noti, ricevendo anche gli auguri di alcune celebrità. La pasticceria rimane un punto di riferimento per chi cerca dolci di qualità nel centro di Milano.

Milano, 30 aprile 2026 – La pasticceria milanese amata dai vip compie 65 anni: è la Pasticceria Gattullo, fondata e inaugurata il 1° maggio 1961 in Piazzale di Porta Lodovica, da Giuseppe Gattullo. La sua famiglia di origine pugliese si era trasferita nel capoluogo meneghino negli anni ’50, Oggi è alla terza generazione e rappresenta ancora uno dei punti di riferimento storici della città, che tutti conoscono per la qualità e bontà dei suoi prodotti, ma anche per la continuità dei valori. Di generazione in generazione ha saputo custodire le ricette di famiglia con uno sguardo alla pasticceria creativa e moderna. Materie prime di eccellenza, procedimenti curati e rispetto per gli ingredienti sono il segreto per attraversare decenni di storia in una città in continua evoluzione come Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Pasticceria Gattullo compie 65 anni: gli auguri dei vip allo storico locale di Porta Lodovica

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Da 65 anni… “il solito”. Gattullo è famiglia, è tradizione, è quartiere. Gattullo sono quei momenti semplici che, ogni volta, ti fanno sentire a casa. #Gattullo #PasticceriaGattullo #Milano - facebook.com facebook