Amalfi l' annuncio del Comune | bagni pubblici gratis per gli over 65

Il Comune di Amalfi ha annunciato che i bagni pubblici saranno gratuiti per le persone over 65. La misura, approvata dall’amministrazione comunale, si aggiunge a quella già in vigore per gli ascensori. La gratuità riguarda esclusivamente la popolazione residente di età superiore ai 65 anni. La decisione mira a facilitare l’accesso ai servizi pubblici per le persone anziane. La misura entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Nuova agevolazione per la popolazione residente over 65. E’ stata disposta dall’Amministrazione Comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, che ha esteso la gratuità dei bagni pubblici in favore delle fasce più anziane della popolazione dopo quelle già previste per gli ascensori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La cosa più sporca nei bagni pubblici non è il sedile del WC: cosa dicono gli espertiSecondo alcuni esperti, l’aspetto più contaminato dei bagni pubblici non è il sedile del WC, ma altre superfici come le maniglie delle porte e i...

Capitale della cultura: "I bagni pubblici restino a servizio della città e dei senzatetto dopo gli eventi"Durante una seduta del consiglio comunale, il consigliere Stefano Zanut, rappresentante del gruppo politico Il Bene Comune, ha preso la parola in...

Argomenti più discussi: La Costa d'Amalfi protagonista a Linea Verde: l'annuncio; Maiori, da Regione due milioni per il porto turistico. Cascone annuncia finanziamenti anche per Angeli della strada; Caterina Balivo delude il pubblico e si gode la costiera amalfitana in un hotel meraviglioso; Amalfi, ferito in mare dall'elica di un motore: 15 giorni di prognosi per un turista britannico.

Campagna del sud Italia - auto? reddit