La rassegna ‘Predappio Vive l’Estate 2026’ si apre con un appuntamento tutto da ridere: domani, al Foro Boario di Predappio (piazzale Isonzo), è in arrivo Sergio Sgrilli, protagonista dello spettacolo comico-musicale ‘Vieni che te le suono’ (ore 21). L’evento, inserito nel cartellone ‘ Predappio Ride 2026 ’, è organizzato dal Teatro delle Forchette e rientra nel palinsesto promosso dal Comune. Attore, autore, regista e musicista è Sergio Sgrilli, uno dei volti più apprezzati della comicità italiana. ‘Vieni che te le suono’ è uno spettacolo che alterna monologhi esilaranti e momenti musicali capaci di emozionare il pubblico; è un viaggio ironico e coinvolgente tra racconti di vita vissuta, incontri improbabili, episodi familiari dissacranti e situazioni al limite del surreale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il comico Sgrilli al Foro Boario

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