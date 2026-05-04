Cestini dei rifiuti scambiati per discariche la situazione al Foro Boario

Al Foro Boario, tre bidoni neri sono stati scambiati per discariche a cielo aperto. I cittadini hanno segnalato come, a distanza di circa 50 metri, siano stati ritrovati rifiuti abbandonati in modo indiscriminato. Un lettore ha fornito foto che mostrano i contenitori, evidenziando la presenza di rifiuti accumulati nelle vicinanze, creando una situazione di degrado visibile a pochi passi dall’area.

Scrive il lettore: “Ormai i bidoncini neri sono stati presi come discariche a cielo aperto. Questi tre che ho documentato si trovano a 50 metri uno dall'altro. Di notte ho sentito con le mie orecchie operatori Alea dare dei zozzi a chi fa queste cose e non sono solo stranieri. Vogliamo cominciare.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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