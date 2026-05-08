Tra sport e cultura | al parco Foro Boario nasce il festival Fuori dal Fuorigioco

C’è un invito che profuma di estate e di ritrovata vicinanza quello che arriva da La Rosa dei Venti. Si chiama "Fuori dal Fuorigioco", un titolo che è già una promessa: riportare al centro delle relazioni umane chiunque si sia sentito, anche solo per un momento, ai margini della vita comunitaria.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

'Fuori di Maggio': al via il nuovo programma dedicato ai giovani tra cultura, musica e sport‘Fuori di Maggio’ è il nuovo progetto promosso dal Comune di Pisa con l’obiettivo di coinvolgere i giovani al centro della vita cittadina attraverso...

Al palazzetto del foro boario l’appuntamento che coinvolge 100 ragazzi tra under 12 e under 16. il programma. A Foiano il campionato di dodgeball, l’evoluzione agonistica della "palla prigioniera»FOIANO Tutto pronto a Foiano per l’appuntamento di domani con il campionato nazionale di dodgeball, sport di squadra, evoluzione agonistica della...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Fuori dal Fuori Gioco Forlì 2026: festival estivo al Parco Foro Boario tra sport, cultura e comunità; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; Scoprire come l'innovazione modella la vita quotidiana: al via la rassegna Scienza per tutti; Da giovedì a domenica Vivilosport a Borgo San Lorenzo.

Foro Boario style. L’altra vita del borgo tra cultura e socialitàIl volto del Foro Boario è già cambiato drasticamente rispetto a quello al quale erano da tempo abituati i forlivesi, ma l’opera non è conclusa. È ancora in avanzamento, infatti, il progetto di ... ilrestodelcarlino.it

Foro Boario, parcheggio sopraelevato: parte l'esposto all'AnacÈ il parcheggio sopraelevato all’ex Foro Boario il punto di rottura. Da progetto interrato, a firma dell’amministrazione di Carlo Salvemini, a struttura fuori terra, fino a ... quotidianodipuglia.it

DEGRADO AL FORO BOARIO, LA SEGNALAZIONE - "Una quantità considerevole di immondizia, soprattutto bottiglie in vetro di birra e materiale plastico sporco, viene abbandonato dietro la campana per la raccolta del vetro che si trova adiacente il parcheggi - facebook.com facebook