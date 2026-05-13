Bologna Rowe può essere l' affare dell' estate | Chelsea interessato pronti 40 milioni
A Bologna, l'esterno arrivato dal Marsiglia potrebbe diventare uno dei trasferimenti più costosi dell'estate, con il Chelsea interessato e disposto a offrire circa 40 milioni di euro. Il giocatore, seguito anche da altre squadre come il Galatasaray, ha scelto di lasciare il club italiano e spera di trasferirsi in un campionato più competitivo. La trattativa tra le parti è in fase avanzata e potrebbe definire il futuro del calciatore nelle prossime settimane.
In spogliatoio lo definiscono “easy”, quindi semplice e alla mano. Ma adesso non sarà molto easy, facile, trattenerlo. Per lui si sprecano i modi di dire, i giochi di parole, gli slogan: ha abbattuto il Napoli in Rowesciata, chiamatelo Roweldinho o. adesso la situazione si fa Rowente, come l’estate che verrà. Tutte licenze figlie della legittima esaltazione in città per Jonathan Rowe, otto gol totali in stagione, tre in A col terzo più pesante degli altri a tal punto da andare a mettersi in posa sotto la statua di Maradona dopo aver abbattuto il Napoli con una sforbiciata disegnata e letale. E pensare che Jonathan – tipo allegro e...🔗 Leggi su Gazzetta.it
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