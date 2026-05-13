Bologna Rowe può essere l' affare dell' estate | Chelsea interessato pronti 40 milioni

A Bologna, l'esterno arrivato dal Marsiglia potrebbe diventare uno dei trasferimenti più costosi dell'estate, con il Chelsea interessato e disposto a offrire circa 40 milioni di euro. Il giocatore, seguito anche da altre squadre come il Galatasaray, ha scelto di lasciare il club italiano e spera di trasferirsi in un campionato più competitivo. La trattativa tra le parti è in fase avanzata e potrebbe definire il futuro del calciatore nelle prossime settimane.

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