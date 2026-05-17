Galatasaray e Chelsea su Rowe | super offerta al Bologna per l’inglese

Il Bologna ha ricevuto un’offerta da parte di due club di rilievo europeo per il giocatore inglese. Dopo aver avuto un inizio di stagione difficile, l’atleta si è ripreso e ha contribuito in modo significativo alla qualificazione ai quarti di finale di Europa League. La proposta proveniente da Galatasaray e Chelsea è considerata molto allettante, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La trattativa coinvolge il trasferimento dell’inglese, che ha mostrato un miglioramento costante nel corso della stagione.

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Uno degli uomini migliori nella stagione del Bologna è stato sicuramente Jonathan Rowe con l’inglese che, dopo un inizio di stagione sottotono, è riuscito a prendersi la squadra sulle spalle riuscendo a spingerla fino ai quarti di finale di Europa League. Il Bologna potrebbe salutare Rowe (Ansa Foto) – calciomercato.it L’obiettivo concreto in casa rossoblu per questo finale di stagione è quello di provare a conservare l’ottavo posto in classifica che significherebbe saltare i turni preliminari di Coppa Italia e partire dagli ottavi di finale. Troppo complicato provare a centrare il settimo posto in classifica per il quale servirebbe una vittoria con tre gol di scarto sull’Atalanta e il successo contro l’Inter contemporaneo alla sconfitta dei bergamaschi contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Galatasaray e Chelsea su Rowe: super offerta al Bologna per l’inglese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Galatasaray Transfer Jonathan Rowe Galatasaray Sullo stesso argomento Rowe nel mirino del Galatasaray, assalto al gioiello del BolognaL’ottima seconda parte di stagione vissuta con la maglia del Bologna ha portato Jonathan Rowe nel mirino di diverse squadre, tra cui il Galatasaray. Bologna tripla beffa, non basta super RoweLa crudele semplicità del gioco del calcio: in un quarto di finale di Europa League non puoi permetterti errori elementari, perché il livello è... #Calciomercato #Bologna, #Galatasaray e #Chelsea fanno sul serio per #Rowe: primi contatti con l’entourage del giocatore x.com I momenti salienti della finale di Coppa di Turchia, ritorno, tra Fenerbahçe e Galatasaray, con Dean Saunders che segna il gol decisivo nei tempi supplementari per il Galatasaray e l'allenatore Graeme Souness che pianta la bandiera del club sul punto di calci reddit Rowe, primi contatti con Galatasaray e Chelsea: la posizione del Bologna | OneFootballPrima ancora delle squadre di Premier, infatti, sembra aver tentato l’affondo il Galatasaray. I turchi sperano di bruciare la concorrenza e hanno già contattato l’agente del giocatore. Tutto quello ch ... onefootball.com Il Galatasaray a caccia di un nuovo portiere: spunta Djordje Petrovic del ChelseaIl Galatasaray è tornato con decisione sul tavolo delle trattative per Djordje Petrovic, portiere serbo di 25 anni attualmente in forza al Chelsea. Il club turco, scrive Fanatik, alla ricerca di un ... tuttomercatoweb.com