Tempo di lettura: 2 minuti Carmine Valentino, ex sindaco di Sant’Agata de’ Goti, già segretario provinciale del Partito Democratico e oggi consigliere comunale e consigliere provinciale, è stato condannato in primo grado a quattro anni di reclusione per tentata concussione. La sentenza dispone anche l’ interdizione perpetua dai pubblici uffici, pena accessoria che produrrà i suoi effetti solo quando la sentenza diventerà definitiva. È doveroso ricordarlo: Valentino è stato condannato in primo grado e, fino al passaggio in giudicato della sentenza, vale il principio costituzionale della presunzione di innocenza. Ma la politica non può nascondersi sempre dietro il diritto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il caso Valentino mette il PD davanti allo specchio: dimissioni solo per gli altri?

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