Un manuale che porterà scompiglio sia nella vita dello scrittore, che in quella di Federica (Ilenia Pastorelli), una giovane a pezzi perché il fidanzalo l’ha lasciata proprio a causa di quel libro. La ragazza si affida a Stefano per cercare di riconquistare la dolce metà. L’amore però le fa un scherzetto inatteso. Anche l'autore dovrà fare i conti con il suo manuale: la fidanzata infatti lo lascia seguendo i consigli del bestseller. Le loro vite incrociano con quella di Vittoria (Claudia Gerini), sorella di Stefano, una politica influente, sposata da vent’anni con Giovanni (Gian Marco Tognazzi), che per ragioni di immagine decide di accogliere a casa un bambino dal Congo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giampaolo Morelli: «Se ami, soffri. È inevitabile. Ma l’amore ti mette davanti allo specchio e ti costringe a migliorarti»

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