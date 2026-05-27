A Prato, Fratelli d’Italia supera il 20% delle preferenze nelle elezioni comunali, mentre nelle altre città i partiti di centrosinistra mantengono la maggioranza. Il calo dell’affluenza ha inciso sui risultati nei capoluoghi di Lombardia e Veneto, riducendo la partecipazione alle urne. La vittoria di FdI a Prato non si traduce automaticamente in un esito favorevole a livello nazionale, dato che i risultati variano tra le diverse città e coalizioni.

? Punti chiave Perché il successo di Fratelli d'Italia a Prato non garantisce la vittoria?. Come influisce il calo dell'affluenza sui risultati dei capoluoghi lombardi e veneti?. Chi trarrà vantaggio dalla nuova riforma elettorale dello Stabilicum?. Quali città decideranno il loro futuro politico durante il ballottaggio?.? In Breve Affluenza al 60,06% con calo di 4,85 punti rispetto alla tornata precedente.. Vincitori locali: Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria e Vincenzo De Luca a Salerno.. Ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno ad Arezzo, Lecco, Chieti, Agrigento e Trani.. Proposta Stabilicum prevede premi di maggioranza per coalizioni sopra il 40% di voti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comunali: FdI supera il 20% solo a Prato, il Pd domina gli altri centri

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