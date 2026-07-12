A tre settimane dalla firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran, le tensioni si riaccendono con Teheran che minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz. La minaccia arriva mentre si intensificano le discussioni tra le due parti, senza segnali di de-escalation. Le autorità iraniane hanno ribadito la possibilità di bloccare il passaggio marittimo strategico, che collega il Golfo Persico con l’Oceano Indiano. Nessuna conferma ufficiale sulla mossa, ma le parole sono state chiare.

Norcia, 12 luglio 2026 – A tre settimane dalla firma del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran, è di nuovo scontro aperto, con Teheran tornata a minacciare la chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto, alle porte dell’Europa, non cessano i bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, che continuano a mietere vittime tra la popolazione civile. Conflitti che consegnano l’immagine di un mondo in cui sembra non esserci spazio per la pace. “Stiamo vivendo un tempo in cui si pensa che con la forza si possano ridefinire gli equilibri geopolitici. È una prospettiva fallimentare”. Così il cardinale Pierbattista Pizzaballa, che ieri pomeriggio ha ricevuto il Premio internazionale San Benedetto da Norcia, dedicato alla pace e al dialogo tra i popoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il cardinale Pizzaballa: “Senza cultura della pace non ci sarà mai la tregua”

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