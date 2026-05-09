Il premio per il Dialogo e per la Pace assegnato al cardinale Pizzaballa

Il 9 maggio 2026 a Bergamo è stato consegnato un premio dedicato al Dialogo e alla Pace. L’onorificenza è stata assegnata a un cardinale noto per il suo impegno pubblico e per il ruolo svolto nel promuovere il dialogo tra diverse comunità. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure di spicco nel settore degli studi geopolitici e delle analisi internazionali. L’iniziativa si inserisce in un contesto di particolare attenzione alle questioni di pace e cooperazione globale.

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Bergamo, 9 maggio 2026 – Un riconoscimento importante. Per diversi motivi. Il momento storico, il ruolo pubblico del destinatario dell’onorificenza, gli ispiratori dell’iniziativa, fra i più accreditati analisti dello scacchiere geopolitico contemporaneo. Lunedì 29 giugno, giorno dei santi Pietro e Paolo, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, riceverà il premio Limes per il Dialogo e per la Pace. Lo ha annunciato il direttore del magazine, Lucio Caracciolo, al Corso di formazione missionaria a palazzo Lateranense. La cerimonia di consegna del premio si terrà alle ore 19, a Bergamo, con una cerimonia in programma al Teatro Sociale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il premio per il Dialogo e per la Pace assegnato al cardinale Pizzaballa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Al cardinale Pizzaballa il Premio internazionale San Benedetto da Norcia: “Coraggioso testimone di pace, dialogo e speranza”Norcia, 29 aprile 2026 - È il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, il vincitore della prima edizione del Premio... Il cardinale Pizzaballa: "Situazione complicata, vogliamo la pace"“Stiamo vivendo una situazione molto complicata”, “ci siamo riuniti perché vogliamo costruire la pace, la fratellanza”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Premio per la Pace Giuseppe Dossetti 2026: i protagonisti della XVII edizione; Al cardinale Pizzaballa il Premio internazionale San Benedetto da Norcia: Coraggioso testimone di pace, dialogo e speranza; Il muro Commerz alla scalata Unicredit ha un prezzo: Aperti al dialogo con un premio attraente; Ospiti al Fuori Festival il compositore Giovanni Allevi e il Premio Nobel Riccardo Valentini. Dialogo e pace: Bergamo, al card. Pizzaballa la prima edizione del primo Premio LimesNasce il Premio Limes per il Dialogo e la Pace, riconoscimento istituito dalla rivista di geopolitica per riaffermare il valore del dialogo inteso come confronto autentico con il punto di vista dell’a ... agensir.it Editoria, il 4 maggio il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026: ecco chi sono i premiatiSi terrà il prossimo 4 maggio 2026, nella prestigiosa cornice del Circolo degli Esteri di Roma, il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026, appuntamento di ... lapresse.it Presso un Ponte Digitale Mediterraneo 1° Dialogo Bilaterale - su questioni di tecnologia #spaziale, #cybersecurity, #interconnettività e infrastrutture #sottomarine, con la partecipazione dei Ministri @papastergiougr & @adolfo_urso tinyurl.com x.com Con quale dialogo platonico mi consigliate di continuare reddit