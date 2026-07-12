Una banda specializzata in truffe agli anziani operava in un appartamento nel centro di Napoli. Il gruppo utilizzava un call center con stanze insonorizzate, telecamere anti intrusione e effettuava chiamate continue. La polizia ha arrestato una coppia di italiani, di 28 e 26 anni, ritenuta responsabile delle attività illecite. L’appartamento era il quartier generale dei truffatori, che organizzavano le operazioni dall’interno dell’abitazione.

Il quartier generale dei truffatori, o meglio di una delle bande specializzate in raggiri agli over 80, stava in un palazzo del centro di Napoli, a casa di una coppia di italiani, lui di 28 anni e lei di 26. Lì si sono presentati nei giorni scorsi poliziotti e ghisa del pool specializzato della Procura di Milano, dopo aver scoperto che le telefonate per agganciare le vittime e quelle per coordinare da remoto i movimenti degli operativi in giro per l’Italia partivano proprio dalla loro abitazione: stando a quanto emerso finora dalle indagini, i due sarebbero coinvolti, come presunti membri di una vera e propria organizzazione criminale con ruoli ben definiti, in almeno 33 episodi avvenuti nei mesi scorsi, di cui la stragrande maggioranza nella Capitale e all’ombra della Madonnina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il call center dei raggiri. Stanze insonorizzate telecamere anti intrusi e chiamate a raffica

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