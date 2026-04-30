Chiamate sospette telemarketing e call center | da giugno vietato effettuare sollecitazioni per telefono o messaggi per proporre contratti di luce e gas

Da parmatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da giugno, sarà vietato effettuare chiamate sospette, attività di telemarketing e comunicazioni tramite messaggi finalizzate alla promozione di contratti di luce e gas. La nuova normativa impone limiti alle sollecitazioni telefoniche e via messaggio riguardanti queste offerte. La misura riguarda sia le chiamate dirette che i messaggi pubblicitari, con l’obiettivo di ridurre le comunicazioni non richieste ai consumatori.

Chiamate sospette, telemarketing e call center: da giugno sarò vietato effettuare sollecitazioni per telefono o messaggi per proporre contratti di luce e gas.Novità in vista quindi per i consumatori. Il prossimo 19 giugno diventeranno operative alcune disposizioni contenute nel Decreto Bollette.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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