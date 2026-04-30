Chiamate sospette telemarketing e call center | da giugno vietato effettuare sollecitazioni per telefono o messaggi per proporre contratti di luce e gas

A partire da giugno, sarà vietato effettuare chiamate sospette, attività di telemarketing e comunicazioni tramite messaggi finalizzate alla promozione di contratti di luce e gas. La nuova normativa impone limiti alle sollecitazioni telefoniche e via messaggio riguardanti queste offerte. La misura riguarda sia le chiamate dirette che i messaggi pubblicitari, con l’obiettivo di ridurre le comunicazioni non richieste ai consumatori.