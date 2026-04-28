numeri a tre cifre anti truffa come evitare le chiamate dei call center

L'Autorità garante per le telecomunicazioni ha pubblicato una delibera che stabilisce l'obbligo per le aziende di utilizzare numeri a tre cifre facilmente riconoscibili quando effettuano chiamate ai clienti per comunicazioni importanti. Questa misura mira a facilitare l’identificazione delle chiamate legittime e a ridurre le truffe telefoniche. Le società devono adottare questa regola per tutte le comunicazioni che riguardano questioni rilevanti per gli utenti.

L’Autorità garante per le telecomunicazioni (Agcom) ha diffuso una delibera che impone alle società che vogliono contattare i propri clienti per comunicazioni importanti di dotarsi di un numero a tre cifre facilmente riconoscibile. In questo modo i clienti potranno riconoscere immediatamente la telefonata come legittima, e non sospettare che si tratti di un call center di telemarketing. Questa decisione renderà al contempo molto facile per gli utenti riconoscere le chiamate di telemarketing. I call center non potranno infatti accedere a questi numeri di telefono e di conseguenza chiameranno esclusivamente con numeri “normali”, più lunghi e immediatamente riconoscibili.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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