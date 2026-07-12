Il brand perfetto Perché tutte le aziende vogliono Sinner

Il 12 luglio 2026, un tennista italiano ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, battendo in finale un avversario in quattro set con i punteggi di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. La vittoria ha confermato il suo successo nel torneo più prestigioso, che ha un premio di 3,6 milioni di sterline. Tuttavia, il suo marchio personale è stato valutato molto più di questa cifra.

Londra, 12 luglio 2026 – Il trofeo vale 3,6 milioni di sterline. Il marchio Jannik Sinner, invece, vale molto di più. Con la vittoria su Alexander Zverev nella finale di Wimbledon, chiusa in quattro set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, il tennista italiano ha conquistato per il secondo anno consecutivo il torneo più prestigioso del mondo. È il quinto titolo del Grande Slam della sua carriera e la centesima vittoria ottenuta in un Major. Il primo effetto economico è immediatamente quantificabile. L’All England Club assegna al vincitore del singolare maschile un premio lordo di 3,6 milioni di sterline, il 20 per cento in più rispetto all’edizione precedente (circa 4,23 milioni di euro al cambio della BCE). 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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