le aziende tecnologiche ora vogliono essere cool

Le aziende del settore tecnologico stanno puntando a migliorare la loro immagine attraverso investimenti in prodotti, eventi e collaborazioni con il mondo della moda. Questa strategia mira a rendere il marchio più attraente e in sintonia con le tendenze giovanili. Le iniziative includono lanci di dispositivi in edizioni limitate, partecipazioni a fashion show e partnership con stilisti noti. L’obiettivo è creare un’immagine più fresca e dinamica, in linea con le preferenze di un pubblico più ampio.

Investendo su prodotti, eventi e collaborazioni col mondo della moda, sperano di apparire più attraenti in un momento in cui la loro reputazione è in calo Si è parlato molto del fatto che il fondatore di Amazon Jeff Bezos è stato lo sponsor principale del Met Gala, l’evento mondano più importante e scenografico del mondo della moda. Ma già a gennaio Bezos aveva presenziato alle sfilate dell’alta moda francese, a Parigi, con la moglie Lauren Sánchez. A febbraio invece era stato il capo di Meta, Mark Zuckerberg, a farsi vedere in prima fila alla sfilata di Prada, durante la settimana della moda di Milano. A marzo Meta ha inaugurato un negozio sulla Fifth Avenue di New York, una via della città nota per ospitare marchi di prestigio come Prada, Louis Vuitton e Gucci. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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