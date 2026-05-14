Difesa in arrivo app e piattaforma per tutte le aziende che vogliono collaborare Crosetto | Le piccole e innovative non entrano nei nostri uffici
È stata annunciata una nuova piattaforma digitale rivolta alle aziende interessate a collaborare con le autorità. La piattaforma, disponibile tramite un’app, mira a facilitare il dialogo tra le imprese e le istituzioni, con un focus particolare sulle realtà più piccole e innovative. Durante la presentazione, un rappresentante ha commentato che molte di queste aziende non hanno ancora accesso diretto agli uffici pubblici. La piattaforma si propone di semplificare i processi e favorire la comunicazione tra le parti coinvolte.
Presentata la nuova piattaforma digitale dedicata ai “Portatori di Interesse”. L’obiettivo è anche quello di mettere a disposizione del personale della Difesa una sorta di “ombrello”, che li tuteli nel caso in cui vengano in contatto, senza saperlo, con persone “poco raccomandabili”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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