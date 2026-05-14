Difesa in arrivo app e piattaforma per tutte le aziende che vogliono collaborare Crosetto | Le piccole e innovative non entrano nei nostri uffici

È stata annunciata una nuova piattaforma digitale rivolta alle aziende interessate a collaborare con le autorità. La piattaforma, disponibile tramite un’app, mira a facilitare il dialogo tra le imprese e le istituzioni, con un focus particolare sulle realtà più piccole e innovative. Durante la presentazione, un rappresentante ha commentato che molte di queste aziende non hanno ancora accesso diretto agli uffici pubblici. La piattaforma si propone di semplificare i processi e favorire la comunicazione tra le parti coinvolte.

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Presentata la nuova piattaforma digitale dedicata ai “Portatori di Interesse”. L’obiettivo è anche quello di mettere a disposizione del personale della Difesa una sorta di “ombrello”, che li tuteli nel caso in cui vengano in contatto, senza saperlo, con persone “poco raccomandabili”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Difesa, in arrivo app e piattaforma per tutte le aziende che vogliono collaborare. Crosetto: «Le piccole e innovative non entrano nei nostri uffici» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il welfare che paga l’affitto: quando le aziende entrano davvero nel bilancio familiareIn una fase ancora segnata da inflazione irregolare, crisi abitativa urbana e nuove tensioni geopolitiche che continuano a pesare su energia e... Per proteggere le grandi aziende, dobbiamo sostenere le piccole e medie impreseI dati recentemente diffusi dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale raccontano, relativamente al secondo semestre dell’anno scorso, una... Argomenti più discussi: Sempio, le sue ossessioni e la sfida della difesa: farlo apparire un ragazzo come tanti; Gilat Satellite: utili in arrivo, focus sullo slancio nel settore difesa; Salernitana: Golemic, il leader ritrovato in difesa; Castellabate: in arrivo i fondi per la difesa del litorale. ARIZZI SINCE 1980 S.A.S. DI ARIZZI GIAMPIERO E FRANCESCA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Difesa, in arrivo app e piattaforma per le aziende che vogliono collaborare. Crosetto: «Le piccole e innovative non entrano nei nostri uffici»Una piattaforma digitale dedicata ad aziende, Pmi, start-up e a tutti coloro che vogliono collaborare con la Difesa. Ora in fase sperimentale, sarà pienamente operativa da ottobre, raggiungibile dalla ... ilsole24ore.com