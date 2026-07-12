Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta a Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev. Con questa vittoria, entra tra i pochi tennisti a ottenere due titoli nello stesso torneo, consolidando la sua presenza tra i grandi del tennis. La finale si è conclusa con un punteggio che ha confermato la superiorità dell’italiano sul tedesco. La vittoria rappresenta il suo secondo titolo a Wimbledon e il suo quarto grande slam.

Un bis che ha il sapore eterno della leggenda. Jannik Sinner resta il re di Wimbledon, replica il successo magico del 2025 come solo altri dieci giocatori nell'Era Open ci erano mai riusciti dopo monumenti del tennis come Rod Laver, John Newcombe, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras e — nel 21° secolo — Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Per entrare sempre di più nell'Olimpo l'altoatesino ha dovuto lottare, domare un leone come Alexander Zverev, che si è presentato alla sua prima finale slam sull'erba nelle migliori condizioni possibili, rigenerato nello spirito dal successo al Roland Garros, con cui ha sfatato il suo tabù Slam. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Il bis di Wimbledon che lo mette tra i giganti: Sinner piega Zverev ed entra nell'Olimpo

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