Diretta Wimbledon Sinner-Zverev | 6-7 nel primo set battaglia tra giganti sull’erba di Londra

Nella finale di Wimbledon 2026, Jannik Sinner e Alexander Zverev si sono affrontati sul Centrale dell’All England Club. Il primo set si è concluso 6-7 in favore di Zverev, segnando una battaglia tra i due tennisti sull’erba londinese. Sinner cerca di difendere il titolo vinto l’anno scorso contro Carlos Alcaraz. La partita prosegue con entrambe le racchette in mano, in attesa di ulteriori sviluppi.

È il giorno della finale di Wimbledon 2026. Sul Centrale dell’All England Club, Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nell’ultimo atto dello Slam londinese, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa contro Carlos Alcaraz. Per il numero uno del mondo sarebbe un successo dal valore storico: oltre al secondo Wimbledon consecutivo, entrerebbe nel ristretto gruppo dei campioni capaci di vincere il torneo per almeno due edizioni di fila nell’Era Open. Di fronte ci sarà però uno Zverev arrivato in finale dopo un torneo di altissimo livello e deciso a interrompere una serie di nove sconfitte consecutive contro l’azzurro. Segui con noi la diretta testuale del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Sinner vs Zverev: reaction live al primo set della finale di Wimbledon.

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