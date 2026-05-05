La diseguaglianza di genere nella sperimentazione animale ha favorito gli uomini a discapito delle donne | lo studio su Nature

Un nuovo studio pubblicato su una rivista scientifica internazionale rivela che, nel corso degli anni, le sperimentazioni su modelli animali sono state quasi esclusivamente condotte su soggetti maschili. Questa scelta ha portato a una rappresentazione sbilanciata e a dati potenzialmente incompleti riguardo alla salute femminile. La ricerca sottolinea come questa disparità abbia influenzato i risultati clinici e la comprensione delle differenze di genere nella medicina.

Uno studio appena pubblicato mette in evidenza un bias storico: la ricerca con sperimentazione animale è sempre stata basata su modelli maschili, trascurando la salute femminile. Secondo le autrici, Irina Kovlyagina e Ivana Jaric, abolire ora i test sulle altre specie rischia di perpetuare questo divario.🔗 Leggi su Fanpage.it

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