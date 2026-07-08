Armi nucleari nello spazio un nanosatellite può scovarle in orbita | Accuratezza fino al 99%

Da ilfattoquotidiano.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nanosatellite in grado di individuare armi nucleari nello spazio potrebbe contribuire a monitorare il rispetto del divieto di collocare armi nucleari in orbita. Il dispositivo, descritto come “ispettore”, promette un’accuratezza fino al 99%. Questa tecnologia mira a verificare eventuali violazioni delle norme internazionali sulla sicurezza spaziale, offrendo uno strumento più affidabile e preciso per il controllo delle attività spaziali legate alle armi nucleari.

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Un piccolo satellite “ispettore” potrebbe rendere finalmente verificabile uno dei pilastri della sicurezza spaziale internazionale: il divieto di collocare armi nucleari in orbita attorno alla Terra. È quanto emerge da uno studio di fattibilità pubblicato sulla rivista Nature, secondo il quale un nanosatellite sarebbe in grado di rilevare la presenza di un ordigno nucleare nascosto grazie a un caratteristico segnale di neutroni emesso dall’uranio quando interagisce con i protoni intrappolati nel campo magnetico terrestre. Lo studio è stato realizzato dal fisico nucleare Areg Danagoulian, del Massachusetts Institute of Technology (Mit), e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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