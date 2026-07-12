Durante l'intervallo della partita tra Norvegia e Inghilterra, Zlatan Ibrahimovic ha commentato la prima metà di gioco, affermando che l'Inghilterra ha giocato con un uomo in meno. Ha poi criticato severamente le prestazioni di un giocatore inglese, senza fare nomi, sottolineando che la squadra avversaria non avrebbe potuto esprimersi al meglio con quella situazione. Le sue parole sono state pronunciate ai microfoni di Fox Sports.

Nel corso dell'intervallo di Norvegia-Inghilterra, ai microfoni di Fox Sports Zlatan Ibrahimovic ha criticato duramente la prestazione offerta fino a quel momento da un giocatore inglese. Queste le parole dello svedese: "Madueke è in campo e devo dire che ogni volta che riceve la palla prende la decisione sbagliata, sembra che stia semplicemente passeggiando. Se fossi Tuchel, lo sostituirei; non ha fatto nulla in questi primi 45 minuti. Nemmeno l'hydration break è servito. Hanno giocato con un uomo in meno". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ibrahimovic boccia Madueke: "L'Inghilterra ha giocato con un uomo in meno"

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