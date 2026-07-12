La Rai ha sospeso le repliche di Report, con un’ordinanza che impone il silenzio ai vertici. Si discute ora sulla possibile sostituzione del conduttore e sull’eventuale applicazione di sanzioni interne. La decisione arriva dopo tensioni legate a contenuti e linee editoriali, ma al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali. La situazione resta in attesa di sviluppi, mentre i dirigenti si limitano a mantenere il riserbo.

Quel che è fatto è fatto. Non resta che attendere. Ai piani alti della Rai, dopo l’editto che ha sospeso le repliche di Report, il diktat del silenzio obbligherebbe tutti a tenere i telefoni chiusi. Ma qualche dirigente che nella calura estiva risponda un po’ annoiato dalla spiaggia lo si trova sempre. I ragionamenti si soffermano su quello che è appena successo: «La sospensione delle repliche — dice uno di loro — era un segnale che bisognava dare, perché la vicenda, per come sta emergendo, lascia molti dubbi sulle fonti di Sigfrido Ranucci». E pazienza se si trattava solo di puntate già viste. «Se le vedranno su RaiPlay» è la sentenza. Ora,... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - I tormenti della Rai sul caso Ranucci. Dalle sanzioni alla sostituzione alla conduzione di Report: gli scenari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Report, sospese le repliche: “Chiarezza sul caso Ranucci”. La redazione: censura RaiLa Rai ha sospeso le repliche di un report, chiedendo chiarezza sul caso Ranucci.

Caso Ranucci, Lavitola: "Se dubitasse di me gli sputerei". E la Rai cancella le repliche ReportL’8 aprile 2026, Lavitola ha dichiarato che, se avesse dubbi su di lui, gli sputerebbe in faccia.

Argomenti più discussi: Carmen Pellegrino, Le verità provvisorie; Kaspar Capparoni, da Capri alla villa a Cerveteri: dove vive con moglie, figli e animali; Storie al bivio di sera con Monica Setta: gli ospiti del 7 luglio 2026; Kaspar Capparoni, la casa con vista monti vicino Roma: lo stile rustico, il camino in pietra, la palestra e la piscina a sfioro.