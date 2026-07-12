I super yacht che arrivano in Italia nell' estate 2026

Nell’estate 2026 arriveranno in Italia numerosi super yacht. Questi imbarcazioni, di grandi dimensioni e elevato valore, sono spesso oggetto di attenzione nei porti e lungo le coste. Durante il periodo estivo, vengono frequentemente segnalati avvistamenti e visite nei porti italiani. La presenza di questi yacht è documentata da registrazioni e monitoraggi delle autorità marittime e portuali. La loro presenza rappresenta un fenomeno consolidato durante la stagione calda, attirando appassionati e curiosi.

Per i comuni mortali, lo yacht watching è una delle attività più gettonate dell'estate. Per sentirsi meno mortali, bisogna avvistare i super e megayacht in navigazione: basta essere a bordo di una 'barchetta' e si ha la possibilità di scorrere il 100 metri di turno e magari di scorgere il fortunato proprietario: magnate dell'industria, principe di qualche emirato del golfo, produttore cinematrografico, finanziere. Le tipologie, in verità, non sono molte e comunque senza un drone non è facile beccarli. Chi non ha manco la 'barchetta' può sperare che lo yacht in questione non si ancori al largo (e in quel caso, il Vip utilizza tender che costano mezzo milione di euro) e attracchi in banchina: raro ma succede. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Siamo entrati - grazie al press tour @investintuscany - nel cuore pulsante della capitale mondiale dei super yacht. Un viaggio unico tra eccellenza, artigianalità e innovazione tecnologica del distretto nautico ?? s????? ???????? @SimonaBellocci into x.com