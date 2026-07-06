Italia regina europea del turismo anche nell' estate 2026

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’estate 2026, l’Italia si conferma come la meta preferita in Europa per il turismo. Secondo i dati dell’Ufficio di statistica del ministero del Turismo, il 50% delle strutture ricettive disponibili online sono già state prenotate. La situazione si riferisce alle prenotazioni effettuate in anticipo, indicendo un’alta domanda di soggiorno nel Paese.

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L'Italia si conferma regina europea del turismo anche nell'estate 2026. Secondo i dati dell'Ufficio di statistica del ministero del Turismo, la metà delle strutture ricettive prenotabili sulle piattaforme online risulta già occupata. I dati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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