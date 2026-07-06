Italia regina europea del turismo anche nell' estate 2026
Nell’estate 2026, l’Italia si conferma come la meta preferita in Europa per il turismo. Secondo i dati dell’Ufficio di statistica del ministero del Turismo, il 50% delle strutture ricettive disponibili online sono già state prenotate. La situazione si riferisce alle prenotazioni effettuate in anticipo, indicendo un’alta domanda di soggiorno nel Paese.
L'Italia si conferma regina europea del turismo anche nell'estate 2026. Secondo i dati dell'Ufficio di statistica del ministero del Turismo, la metà delle strutture ricettive prenotabili sulle piattaforme online risulta già occupata. I dati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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