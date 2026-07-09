Estate al mare Rimini prima in Italia Emilia-Romagna amata | è nella top 20 La Regione | Riconoscimenti che non arrivano a caso

Rimini si conferma come la destinazione di mare più scelta dagli italiani durante l’estate, posizionandosi al primo posto nella classifica delle località balneari preferite. La regione Emilia-Romagna è l’unica ad avere quattro località nella top 20, tra cui anche Jesolo. La regione ha commentato che questi riconoscimenti non sono casuali.

Bologna, 9 luglio 2026 — L'Emilia-Romagna si prende lo scettro dell'estate italiana. È la regione balneare più desiderata del Paese e piazza ben quattro località nella top 20 delle destinazioni di mare preferite dagli italiani, con Rimini che torna al primo posto assoluto davanti a Jesolo. È quanto emerge dall'edizione 2026 del ‘Panorama Turismo - Mare Italia’ dell'Osservatorio Italiano Jfc ( che il Carlino aveva già anticipato ), che fotografa le preferenze dei vacanzieri per la stagione estiva. Riviera in vetta. Dopo un anno di dominio veneto, la Riviera romagnola si riprende la vetta. Rimini conquista infatti il primo posto con 3.697 voti, superando di misura Jesolo (Venezia), seconda con 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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L'ESTATE QUANDO SI PARTIVA CON LA SEICENTO: LE VACANZE CHE NON DIMENTICHEREMO

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